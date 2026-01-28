Лед Антарктики: российские ученые оценили «здоровье» купола Беллинсгаузен

Уникальные многолетние исследования, проводимые учеными Института географии РАН при поддержке Российской антарктической экспедиции, позволили отследить динамику изменений антарктического ледникового купола Беллинсгаузен.

© Lotus Communications/ТАСС

Наблюдение на станции Беллинсгаузен (остров Кинг‑Джордж – Ватерлоо) ведет с 2007 года сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Булат Мавлюдов. При этом исследуется полный годовой цикл, что позволяет рассчитать баланс массы льда – ключевой показатель «здоровья» ледника.

«Регулярность наблюдений позволяет получить непрерывную картину изменений на протяжении длительного периода, а это критически важно для построения достоверных моделей поведения ледника в будущем», – пояснил Булат Мавлюдов.

По данным ученых, в период с 2009 до 2016 года купол накапливал лед и рос, однако затем «баланс вновь стал отрицательным». Однако, несмотря на глобальное потепление, в верхней части купола на высоте 200-250 метров над уровнем моря льда постепенно становится больше. При этом прошедшее похолодание замедлило скорость таяния.

«Особую тревогу вызвало лето 2023-2024 года – оно стало самым теплым за весь период наблюдений. Последствия оказались наглядными: максимальное оттаивание грунта на острове, обмеление и полное осушение многих озер, которые ранее подпруживались мерзлотой», – рассказал Булат Мавлюдов.

На сегодняшний день Институт географии РАН – единственная организация, которая проводит столь регулярные и системные наблюдения в этом регионе Антарктики.

Напомним, что ранее ученые пришли к выводу, что из-за изменения климата расположенный в Западной Антарктиде ледник Туэйтса тает гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Он более известен, как ледник «Судного дня» (англ. Doomsday Glacier), так как его резкое таяние может привести к значительному повышению уровня мирового океана, что грозит миру глобальной катастрофой.