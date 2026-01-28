Лед Антарктики: российские ученые оценили «здоровье» купола Беллинсгаузен
Уникальные многолетние исследования, проводимые учеными Института географии РАН при поддержке Российской антарктической экспедиции, позволили отследить динамику изменений антарктического ледникового купола Беллинсгаузен.
Наблюдение на станции Беллинсгаузен (остров Кинг‑Джордж – Ватерлоо) ведет с 2007 года сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Булат Мавлюдов. При этом исследуется полный годовой цикл, что позволяет рассчитать баланс массы льда – ключевой показатель «здоровья» ледника.
«Регулярность наблюдений позволяет получить непрерывную картину изменений на протяжении длительного периода, а это критически важно для построения достоверных моделей поведения ледника в будущем», – пояснил Булат Мавлюдов.
По данным ученых, в период с 2009 до 2016 года купол накапливал лед и рос, однако затем «баланс вновь стал отрицательным». Однако, несмотря на глобальное потепление, в верхней части купола на высоте 200-250 метров над уровнем моря льда постепенно становится больше. При этом прошедшее похолодание замедлило скорость таяния.
«Особую тревогу вызвало лето 2023-2024 года – оно стало самым теплым за весь период наблюдений. Последствия оказались наглядными: максимальное оттаивание грунта на острове, обмеление и полное осушение многих озер, которые ранее подпруживались мерзлотой», – рассказал Булат Мавлюдов.
На сегодняшний день Институт географии РАН – единственная организация, которая проводит столь регулярные и системные наблюдения в этом регионе Антарктики.
Напомним, что ранее ученые пришли к выводу, что из-за изменения климата расположенный в Западной Антарктиде ледник Туэйтса тает гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Он более известен, как ледник «Судного дня» (англ. Doomsday Glacier), так как его резкое таяние может привести к значительному повышению уровня мирового океана, что грозит миру глобальной катастрофой.