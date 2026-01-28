Baseus выпустила зарядную станцию «6 в 1» на 245 Вт

Китайский бренд Baseus представил настольную зарядную станцию Nomos NH21 «6 в 1», разработанную для пользователей, которые одновременно работают с несколькими устройствами.

© mobidevices.com

Новинка оснащена двумя встроенными выдвижными кабелями USB-C, обладает суммарной выходной мощностью 245 Вт и поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi2 с магнитным креплением.

Особенности

Ключевой особенностью Nomos NH21 стала двухкомпонентная система выдвижных кабелей. Каждый из них выдвигается на длину до 80 см и имеет защитную тканевую оплётку, повышающую износостойкость.

Во время использования кабели надёжно фиксируются, а после отключения автоматически убираются внутрь корпуса. По заявлению производителя, механизм рассчитан более чем на 35 тысяч циклов выдвижения, что помогает сократить беспорядок на рабочем столе, характерный для обычных свободно лежащих проводов.

Nomos NH21 позволяет одновременно заряжать до шести устройств. Станция оснащена двумя портами USB-C мощностью до 140 Вт каждый, двумя выдвижными кабелями USB-C, одним портом USB-A и беспроводной зарядной панелью Qi2 мощностью 15 Вт. Общая выходная мощность системы достигает 245 Вт. Устройство поддерживает все основные протоколы быстрой зарядки, включая PD 3.1, PPS, QC, SCP, FCP и AFC.

В основе зарядной станции используется технология нитрида галлия (GaN), а вынесенная система охлаждения помогает поддерживать низкую внутреннюю температуру при длительной нагрузке. Nomos NH21 также оснащена цифровым дисплеем, отображающим данные о процессе зарядки и текущем энергопотреблении.

Станция совместима с широким спектром устройств, включая iPhone 12-17, MacBook Pro, смартфоны Galaxy, iPad, Nintendo Switch, дроны DJI, камеры GoPro и другую электронику с поддержкой USB-C или Qi2.

Сроки выхода и цена

Nomos NH21 уже доступна в США и Европе через Amazon. Стоимость устройства составляет 180 долларов для США и 130 евро для европейского рынка.