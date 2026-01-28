Медведев пошутил об отсутствии инструкции к iPhone

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил, что не читал инструкцию IPhone, потому что ее нет.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве пошутил об инструкции к мобильному телефону, передает РИА «Новости».

На вопрос вице-премьера Дмитрия Григоренко о том, кто читал инструкцию к своему телефону, Медведев ответил: «Инструкции нет... Вскройте коробочку айфона».

Григоренко заметил, что инструкция к устройству существует в электронном виде. На это Медведев с улыбкой парировал: «Значит ее нет».

Ранее Медведев пошутил о своей малограмотности во время критики прототипа портала госуслуг.