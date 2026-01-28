Китай готов отправить первого человекоподобного робота в космос

Китайская компания Engine AI из Шэньчжэня объявила о запуске программы по отправке человекоподобного робота в космос.

© Engine AI

В партнерстве с Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology стартап планирует создать первого в мире робота-космонавта.

Робот PM01 для экстремальных условий

В основе миссии — робот PM01, универсальная интеллектуальная платформа с высокоточными датчиками, способностью быстро реагировать на движения и автономно принимать решения. Engine AI подчеркивает, что космос предъявляет к роботам более строгие требования, чем земные условия. Они должны работать в вакууме, переносить микрогравитацию, резкие перепады температур и высокий уровень радиации, что существенно усложняет их эксплуатацию.

«Освоение космоса предъявляет к роботам гораздо более высокие требования, чем любое наземное применение», — сообщает CNEVPost.

Для решения этих задач компании Engine AI и Interstellor совместно работают над повышением устойчивости PM01 и развитием его возможностей для автономного выполнения сложных операций.

Преимущества роботов-космонавтов

PM01 и аналогичные гуманоиды могут выполнять задачи, опасные для людей. Среди них — внешнее обслуживание космических станций, исследование труднодоступных или опасных зон, а также длительный мониторинг. По данным Pan Daily, использование таких роботов снижает риски для экипажей и позволяет брать на себя работу, которую люди выполнять не могут.

Компания утверждает, что совместная работа с Interstellor позволит PM01 стать первым полноценным роботом-космонавтом, способным автономно выполнять сложные миссии в космосе. Это также шаг в стратегии Китая по интеграции искусственного интеллекта в космические исследования.

Технические характеристики PM01

Робот PM01 весит около 40 килограммов при росте 1,38 метра, что делает его компактнее и легче, чем полноразмерный SE01. Он оснащен бионическим экзоскелетом из алюминиевого сплава, вращающейся на 320 градусов талией и камерой глубины Intel RealSense для точного определения пространственного положения.

Двухчиповая архитектура сочетает модуль NVIDIA Jetson Orin и процессор Intel N97, обеспечивая обработку сложных задач в реальном времени, включая восприятие, управление движением и аналитические функции. Ранее PM01 уже демонстрировал впечатляющие возможности на Земле, выполняя сложные трюки, включая сальто вперед.

В июне прошлого года Engine AI выпустила облегченную версию PM01 для широкой аудитории, интегрированную с системой искусственного интеллекта JD Joy Inside. Робот поддерживает координированное поведение, персонализированные голосовые стили и настройку ролей, что делает его пригодным для образовательных и демонстрационных целей.

Космические планы Interstellor

Компания Interstellor, партнер Engine AI, также развивает собственные космические программы. В январе она представила планы по запуску коммерческих пилотируемых аппаратов и космического туризма. Первый аппарат CYZ1 может выйти на высоту около 100 километров уже в 2028 году, а миссия CYZ2, намеченная на 2032 год, планирует достижение орбитальной высоты 400 километров.