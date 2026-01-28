Инсайдер показал работу «антишпионского» экрана в Galaxy S26 Ultra

Samsung раскрыла детали работы новой функции защиты экрана Private Display, которая дебютирует во флагманском смартфоне Galaxy S26 Ultra. Несмотря на то что официальная презентация линейки Galaxy S26 запланирована лишь на февраль, компания уже начала демонстрировать ключевые технологические особенности будущих устройств.

© Соцсети

Private Display представляет собой усовершенствованный «антишпионский» экран. Принцип работы схож с защитными фильтрами и экранами банкоматов: при взгляде под прямым углом изображение остается четким, тогда как со стороны контент затемняется.

Главное отличие нововведения — поддержка локального затемнения. Пользователь сможет выбирать, какие элементы интерфейса скрывать от посторонних: весь экран целиком либо отдельные данные, включая уведомления, пароли, сообщения и медиаконтент. Таким образом, функция работает точечно, а не ограничивается глобальным снижением видимости дисплея.

Работу технологии в действии продемонстрировал авторитетный инсайдер Ice Universe. Ожидается, что Private Display станет частью оболочки One UI 8.5 и будет активироваться через настройки экрана или панель быстрого доступа.

Пока Samsung не уточняет, станет ли Private Display эксклюзивом Galaxy S26 Ultra или будет доступна на всех моделях серии Galaxy S26.