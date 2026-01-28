ASUS анонсировал Zenbook Duo 14 с двумя экранами

В рамках конференции AI PC Conference состоялся анонс флагманского ноутбука Zenbook Duo 14 от ASUS, выделяющегося инновационной конструкцией с двумя полноценными дисплеями. Модель базируется на новейшем процессоре Intel Core Ultra X9 388H поколения Panther Lake, хотя её точная цена пока остаётся неизвестной. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Устройство оснащено парой 14-дюймовых сенсорных OLED-экранов с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц, обеспечивающих пиковую яркость до 1000 нит, полное покрытие цветового пространства DCI-P3 и 10-битную цветопередачу. Для комфортной работы в условиях яркого освещения применено AR-антибликовое покрытие, а поддержка стилуса открывает возможности для прямого взаимодействия с графикой и заметками на дисплеях.

Производительность обеспечивается чипом Intel Core Ultra X9 388H, изготовленным по техпроцессу Intel 18A, с 16 ядрами и 16 потоками, способными разгоняться до 5,1 ГГц. Встроенная графика Arc B390 с 12 Xe-ядрами достигает частоты 2,5 ГГц, дополненная поддержкой технологий XeSS 3, аппаратного декодирования AV1 и H.266, что ориентировано на задачи создания контента и обработки видео. Система охлаждения IcePeak с увеличенной площадью воздухозабора позволяет процессору стабильно работать при энергопотреблении до 45 Вт.

Автономность достигает 32 часов при использовании одного экрана благодаря двум аккумуляторам общей ёмкостью 99 Вт/ч. Конструкция включает металлическую подставку для вертикальной установки в настольном режиме с двумя дисплеями, а также возможность раскрытия на 180 градусов для совместной работы. Ноутбук комплектуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой до 9600 МТ/с и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объёмом 1 или 2 ТБ, что подчёркивает его премиальный статус для профессионального использования.