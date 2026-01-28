Пользователи отказываются от Windows 11 в пользу старых версий

Рыночная доля Windows 11 на протяжении четвертого квартала 2025 года демонстрировала устойчивое снижение на фоне роста популярности старых ОС, следует из статистики StatCounter.

© Газета.Ru

В октябре прошлого года показатель Windows 11 составлял 55,18%. В ноябре ее доля сократилась до 53,7%, а по итогам декабря — до 50,73%.

На этом фоне Windows 10, напротив, укрепила позиции: ее доля выросла с 41,71% в октябре до 42,7% в ноябре и достигла 44,68% в декабре. Тем не менее даже после этого результат остается ниже уровней, зафиксированных в середине 2025 года.

Отдельного внимания заслуживает рост доли Windows 7, которая за тот же период увеличилась с 2,52% до 3,83%, что указывает на частичный возврат пользователей к более старым версиям операционной системы.

Windows 11 на протяжении нескольких месяцев последовательно наращивала долю и в июне 2025 года впервые обошла Windows 10. Однако после завершения официальной поддержки Windows 10 в октябре 2025 года и перехода на платную модель расширенных обновлений ожидания Microsoft не оправдались в полной мере.