Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов в мире

Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, пользователями стали 89 млн человек, 60 млн используют его каждый день.

Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.