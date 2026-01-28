На АЭС «Фукусима-1» нашли неуязвимых для радиации микробов

На АЭС «Фукусима-1» в Японии обнаружили микробов, невосприимчивых к радиации. Атомная станция была повреждена в результате землетрясения и цунами 2011 года, работы по ликвидации последствий техногенной катастрофы ведутся до сих пор.

Внутри сооружений станции скопилось огромное количество радиоактивной воды. В этой воде специалисты заметили наросты, напоминающие микробные коврики. Это вызвало у них беспокойство, так как микробы, ускоряющие коррозию металла и ухудшающие видимость в воде, могут усложнить работы по очистке местности.

Чтобы раскрыть свойства микробов, ученые из Университета Кейо в Японии взяли пробы высокорадиоактивной воды из помещения «тор» (камеры под реактором) и провели генетические секвенирование образцов.

Ученые ожидали найти организмы с высокой радиационной стойкостью. Но оказалось, что большая часть микробов принадлежала к родам Limnobacter и Brevirhabdus. Это хемолитотрофные бактерии, которые обитают в морской среде и окисляют неорганические соединения. Меньшая часть относилась к родам Hoeflea и Sphingopyxis, которые окисляют железо.

Хотя вода была радиоактивной, виды микробов не обладали мутациями, способствовавшими защите от радиации. Тем не менее, они смогли выживать и размножаться на АЭС в течение нескольких лет.

Ученые предположили, что секрет выживаемости бактерий кроется в слизистом внеклеточном матриксе. Он покрывал микробные «коврики» (биопленки) и в определенной мере препятствовал ионизирующему излучению. По словам ученых, радиация не потребовала от жизни развития экстремальных способностей — скорее, она создала необычную среду, где обычная жизнь смогла сохраниться, сообщает Applied and Environmental Microbiology.

В 2024 году стало известно, что робот извлек первый фрагмент радиоактивного топлива с АЭС «Фукусима». На тот момент на станции оставалось 880 тонн зараженного топлива.