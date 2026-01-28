Найдена кость боевого слона, связанного с армией Ганнибала

Недавние раскопки в Кордове позволили впервые получить вещественные доказательства присутствия карфагенских боевых слонов в Западной Европе. Теперь археологи обнаружили кость слона из армии Ганнибала, которая напрямую связывает материальные свидетельства с историческими событиями, произошедшими более 2000 лет назад.

© naukatv.ru

Результаты были опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Неожиданная находка на строительной площадке

Кость была обнаружена на участке Колина-де-лос-Кемадос, где возводилась провинциальная больница Кордовы. Под обрушившейся глинобитной стеной исследователи нашли третий запястный элемент правой передней конечности слона длиной около 10 см. Радиоуглеродное исследование подтвердило датировку конца IV – III века до н.э., исключив как современное, так и ископаемое происхождение.

Археологическая стратиграфия и сопровождающие находки — карфагенские монеты, каменные снаряды и тяжелые наконечники стрел — указывают на военный эпизод, связанный с войной между Римом и Карфагеном за контроль над Иберией.

Город на перекрестке сражений

Колина-де-лос-Кемадос отождествляется с древним поселением Кордуба. Оно занимало стратегическое место на террасе над рекой Гвадалквивир и было заселено с позднего бронзового века до исламского периода. Наиболее интересен слой позднего железного века, где обнаружены улицы, печи и промышленные сооружения, подтверждающие существование крупного городского центра.

Слоновая кость оказалась под обрушившейся конструкцией, что позволило ей сохраниться. Вероятно, остальные останки животного были уничтожены, рассеяны или использованы повторно. Кость не имела ремесленной или торговой ценности, что указывает на то, что животное погибло на месте.

Определение вида слона

Сравнительный анализ показал, что костная структура относится к хоботным. Размер кости превышает кости современных азиатских самок (Elephas maximus), что согласуется с историческими сведениями о том, что Карфаген использовал африканских слонов для военных целей. Точная идентификация вида невозможна, но контекст и размеры позволяют предположить, что это был боевой слон, участвовавший в военных действиях в Иберии.

Роль слонов в Пунических войнах

Вторая Пуническая война (218–201 гг. до н.э.) известна смелыми стратегиями Ганнибала и применением боевых слонов. Источники Полибия и Ливия сообщают, что карфагенские полководцы содержали десятки животных, способных вселять страх в римскую пехоту и кавалерию. Слоны использовались не только как ударная сила, но и как психологическое оружие.

Находка в Кордове подтверждает, что слоны участвовали не только в знаменитых альпийских походах, но и в локальных стычках и осадах, оставив материальный след, который до сих пор не был задокументирован.Кость из Кордовы впервые связывает исторические сообщения с конкретной археологической находкой, показывая, что масштабы и логистика древних войн были сложнее, чем считалось.

Как отмечают археологи, хотя это не личный слон Ганнибала, он принадлежал к его армии и является важной реликвией, подтверждающей реальное присутствие карфагенских боевых слонов в Западной Европе.