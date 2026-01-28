Android-смартфоны станет сложнее украсть

Google решила серьёзно усложнить жизнь злоумышленникам, ворующим смартфоны. На этой неделе компания объявила о расширении набора защитных функций Android от краж, сделав устройства на этой ОС менее привлекательной добычей для преступников.

Речь идёт о развитии инструментов, которые Google начала внедрять ещё в 2024 году — таких как Theft Detection Lock, Offline Device Lock и удалённая блокировка. Теперь к ним добавились более жёсткие механизмы аутентификации и новые возможности для восстановления доступа.

Хотя чаще всего жертвами уличных краж становятся iPhone из-за их высокой цены на вторичном рынке, Android-смартфоны тоже регулярно оказываются в зоне риска. Особенно это касается флагманов — Google Pixel Pro, дорогих складных моделей и топовых устройств Samsung и других брендов.

Одно из ключевых нововведений касается функции Failed Authentication Lock. Она автоматически блокирует устройство после серии неудачных попыток входа. Начиная с Android 16, у пользователей появится отдельный переключатель для этой опции в настройках — можно будет явно включать или отключать её по своему усмотрению.

Кроме того, система станет строже реагировать на попытки подобрать ПИН-код, графический ключ или пароль: время блокировки после ошибок будет увеличиваться, что делает перебор практически бесполезным.

Identity Check, появившаяся в Android 15, тоже получила апгрейд. Теперь она распространяется на все приложения и функции, использующие биометрию, включая банковские приложения и Google Password Manager. То есть даже если злоумышленник получит доступ к устройству, обойти биометрическую защиту станет гораздо сложнее.

Удалённая блокировка Remote Lock тоже стала безопаснее. Теперь при попытке заблокировать потерянный смартфон через браузер можно включить дополнительную проверку — например, контрольный вопрос. Это снижает риск того, что устройство заблокирует кто-то посторонний. Функция доступна для устройств на Android 10 и новее.