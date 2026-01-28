Используя WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), пользователь рискует оказаться под атакой мошенников. Об этом в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По словам специалиста, из-за многочисленных уязвимостей аккунты пользователей в мессенджере нередко взламывают мошенники.

При использовании WhatsApp с использованием сервисов обхода блокировки риски многократно возрастают, поскольку их часто взламывают для быстрого получения данных пользователей.

«Во избежание утечки важной конфиденциальной информации, например, кода от банковской карты или паспортных данных, не стоит передавать ее в открытом виде через мессенджеры, тем более подключенным через VPN», — заключила Бастрыкина.

Напомним, в отношении корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ, выдвинуты обвинения в обманных действиях, связанных с возможностью несанкционированного доступа к личным сообщениям пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp.