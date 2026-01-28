На российском лунном корабле появится космический туалет

Разработка системы жизнеобеспечения российского лунного корабля ПТК НП (пилотируемый транспортный корабль нового поколения) завершена.

© Газета.Ru

Об этом сообщил ТАСС гендиректор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения Александр Цыганков.

«Системы жизнеобеспечения готовы. Назначение то же самое, что на [Международной космической] станции, только проще», — сказал он.

По его словам, корабль будет оснащен туалетом для космонавтов для приема урины в процессе перелета. На корабле также будет установлен блок, обеспечивающий подогрев воды.

В ближайшее время системам жизнеобеспечения предстоит пройти через межведомственные испытания лунного корабля, отметил Цыганков. Кроме того, институт готов адаптировать системы для других пилотируемых объектов по запросу заказчика.

Корабль ПТК НП будет доставлять людей и грузы на космические станции к околоземной орбите, его разработка входит в российскую лунную программу. Аппарат должен заменить пилотируемые корабли «Союз». Объект сможет до года оставаться в составе орбитальной станции на низкой околоземной орбите, а также до 180 дней — в составе окололунной станции. В орбитальном режиме корабль сможет лететь автономно до 30 суток, а в лунном — до 10 дней.