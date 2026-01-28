Разницу в цене между смартфонами на Android и iPhone объяснили

Журналисты издания BGR объяснили, почему iPhone обычно стоят дороже смартфонов на Android. Материал опубликован на сайте медиа.

© Lenta.ru

Авторы рассказали, что Apple создала широкую экосистему потребительских устройств. Также компания гарантирует долгосрочную поддержку гаджетов обновлениями — так, iPhone получают новые версии iOS минимум пять лет с момента выхода. Кроме того, апдейты выходят сразу для всех гаджетов, а не постепенно, как на Android.

Также разница в цене между смартфонами на Android и iOS можно объяснить тем, что операционная система (ОС) от Apple закрыта. Напротив, любой производитель смартфонов может создать свой аппарат и установить на него открытую Android и настроить ОС так, как считает нужным.

«Производители гаджетов на Android обычно конкурируют, продвигая аппаратные инновации», — заметили авторы.

Также они обратили внимание, что бренды смартфонов имеют доступ к одним и тем же комплектующим. Из-за этого им приходится доказывать потребителям, что именно их продукт выгодно выделяется на фоне других устройств на той же операционной системе.

Ранее источники Morgan Stanley рассказали, что Apple ближе к весне будет вынуждена поднять цены на смартфоны из-за дефицита памяти. Ожидается, что новые iPhone будут стоить дороже старых моделей на 100 долларов (7,7 тысячи рублей).