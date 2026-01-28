140 секунд падения в океан: 40 лет назад погиб экипаж «Челленджера»

40 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории мировой космонавтики: в результате катастрофы американского многоразового космического корабля "Челленджер" погибли семь членов экипажа, находившихся на его борту.

…Этого дня - 28 января 1986 года - ждала вся Америка. На орбиту впервые должен был подняться простой американец. Не астронавт НАСА, не ученый, не конгрессмен, вознамерившийся выяснить на месте, куда идут деньги налогоплательщиков, а школьная учительница из городка Конкорд в штате Нью-Гемпшир, мать двоих детей Криста МакОлифф. Ей было всего 37 лет.

Президент Рональд Рейган объявил, что простые граждане будут летать в космос на шаттле, и первым из них станет учитель. На конкурс пришло свыше 11 тысяч заявлений. Криста победила.

Полет шаттла "Челленджер" рассчитывался на шесть суток. Астронавтам предстояло запустить спутник-ретранслятор и научный аппарат для наблюдения кометы Галлея. Кроме того, с борта планировалось также провести несколько уроков для школьников в рамках общенационального конкурса "Учитель в космосе".

"Челленджер" был одним из шести шаттлов (включая опытный образец Enterprise), построенных США для реализации пилотируемой программы Space Shuttle.

Он представлял собой гибрид самолета и космического корабля. Многоразовый челнок мог выводить на околоземную орбиту около 25 тонн и возвращать с нее до 15 тонн грузов. Мог находиться в полете до двух недель, а при посадке на землю использовался тормозной парашют и дополнительно аэродинамический тормоз.

В ночь перед стартом температура в тропической Флориде упала до минус 6. Вечером представители фирмы, разработавшей твердотопливные ускорители, отказались поставить подпись под допуском корабля к запуску. Неизвестно, как холодная погода повлияет на безопасность, говорили они. Поутру все конструкции стартового комплекса были покрыты ледяной коркой и сосульками.

Старт отложили на два часа - ждали, пока лед растает. Ровно в 11:38 по местному времени челнок оторвался от Земли. Но полет продолжался всего лишь чуть больше одной минуты...

Как потом установила комиссия, из-за прогара кольцевого уплотнения в стыке секций правого ускорителя раздался взрыв.

Все случилось на 74-й секунде полета, когда шаттл находился на высоте около 15 км над землей и в 12 км от побережья. Корабль разрушился. Оторвавшаяся кабина с экипажем еще 140 секунд падала в океан. И буквально врезалась в воду. Именно удар о его поверхность со скоростью 93 мили в час убил астронавтов - само разрушение корабля не сопровождалось особо сильными перегрузками.

Экспертам не удалось установить, сохранила ли кабина герметичность после разрушения "Челленджера". Если нет, то астронавты должны были потерять сознание уже через несколько секунд. Если да - они могли оставаться в сознании до самого удара о воду...

Кстати

Это была вторая трагедия в американской космонавтике.

Так, 27 января 1967 года при наземных испытаниях лунного корабля погиб экипаж "Аполлона-1". Парадоксально, но факт: к этому времени специалисты за океаном составили весомый пакет инструкций объемом в 213 страниц. Но не было предусмотрено ни одного пункта на случай пожара. Их просто-напросто не успели разработать.

По проекту на старте кабина "Аполлона" заполнялась чистым кислородом под давлением 1,14 кг/см². Даже при давлении 0,35 чистый кислород легко поддерживает огонь. При установленном же давлении опасность растет с угрожающей скоростью. Однако никто об этом не подумал.

Через несколько минут после начала эксперимента на пульте управления испытаниями раздалось: "У нас пожар!" На стекле телемонитора, транслировавшего изображение экипажа через иллюминатор выходного люка, уже плясали языки пламени. Когда кабину вскрывали, двое из 27 членов стартовой команды получили сильное отравление угарным газом. Люк открыли лишь через пять минут. Командир спасателей вышел на связь: "Лучше я не буду описывать, что вижу…"

Страшные уроки "Аполлона-1" в НАСА хорошо запомнили. За следующие шесть лет программа "Аполлон" не потеряла ни одного экипажа.

Еще одна страшная космическая трагедия - шаттла "Колумбия" - случилась 1 февраля 2003 года. О ней писали очень много. Поэтому лишь напомним: все семеро астронавтов, находившихся на борту челнока, погибли. Этот полет был 113-м по счету в программе использования кораблей многоразового использования. Для самой "Колумбии", первого из шаттлов НАСА, эта миссия была двадцать восьмой.

Катастрофа разыгралась практически на глазах у всего мира: шла прямая трансляция возвращения челнока. Всего за пятнадцать минут до приземления корабль развалился на тысячи полыхающих обломков, летящих со скоростью 5,6 километра в секунду. Расшифровка переговоров "Колумбии" с Центром управления полетами в Хьюстоне свидетельствовала: до последней секунды экипаж не подозревал о возможной катастрофе.

Расследование длилось несколько месяцев. Объем отчета составил 248 страниц. Официальный вердикт комиссии: причиной катастрофы стало разрушение наружного теплозащитного слоя на левой плоскости крыла. И это произошло еще при старте: на видео специалисты обнаружили, что на 82-й секунде полета от внешнего топливного бака оторвался кусок пеноизоляции и ударил в крыло. Повредил защитные плитки. При возвращении на Землю и прохождении челнока через плотные слои атмосферы в образовавшуюся брешь ворвались раскаленные газы…