ООН: мир вступил в эпоху глобального водного банкротства

Человечество подошло к границе, за которой привычная система водоснабжения может перестать работать. В новом докладе ООН это состояние прямо названо «глобальным водным банкротством» — ситуацией, при которой природные и созданные человеком водные системы больше не способны поддерживать текущий уровень потребления.

По оценкам авторов доклада, кризис уже затрагивает миллиарды людей. Более 75% населения планеты живёт в странах с острой или критической нехваткой воды, а около 2 млрд человек — на территориях, где происходит проседание почвы из-за истощения подземных водоносных горизонтов.

Главная причина — десятилетия чрезмерного водозабора и загрязнения. Во многих регионах вода использовалась быстрее, чем успевала естественным образом восполняться в реках, почвах и болотах. Подземные запасы — своего рода «стратегический резерв» — также оказались подорваны. Многие из этих систем, подчёркивается в докладе, уже невозможно восстановить до прежнего состояния.

Климатический кризис усиливает проблему. Таяние ледников, резкие колебания между засухами и наводнениями и рост погодной нестабильности делают водоснабжение всё менее предсказуемым. В результате крупнейшие реки — от Колорадо в США до Мюррей–Дарлинг в Австралии — всё чаще не доходят до моря, а половина крупнейших озёр мира сократилась с начала 1990-х годов.

Отдельную тревогу вызывает сельское хозяйство: около 70% всей пресной воды, забираемой человеком, используется именно в этом секторе. Более половины мирового продовольствия производится в регионах, где водные ресурсы истощаются или становятся нестабильными. Это означает, что локальные водные кризисы быстро превращаются в глобальные — через торговлю, миграцию и рост цен на еду.

По данным доклада, число конфликтов, связанных с доступом к воде, выросло с примерно 20 в 2010 году до более чем 400 в 2024-м. Города по всему миру — от Ченнаи и Кейптауна до Тегерана и Сан-Паулу — уже сталкивались с ситуацией «нулевого дня», когда воды физически не хватает.

Авторы доклада подчёркивают: речь идёт не о будущем, а о новом «нормальном» состоянии. Во многих речных бассейнах прежний баланс воды больше недостижим, а попытки «вернуться как было» теряют смысл.

ООН призывает к глубокой перестройке управления водными ресурсами — от пересмотра прав на водозабор до трансформации водоёмких отраслей, прежде всего сельского хозяйства и промышленности. Речь идёт о смене культур, повышении эффективности орошения, сокращении потерь и поддержке сообществ, чьи способы ведения хозяйства неизбежно изменятся.

Как подчёркивают эксперты, утраченные ледники и разрушенные водоносные горизонты восстановить невозможно. Но ещё возможно остановить дальнейшие потери — если признать масштаб проблемы и действовать с той же серьёзностью, с какой обычно реагируют на финансовые кризисы. Только на этот раз на кону не деньги, а вода — базовое условие жизни и социальной стабильности.