Человечество призвали «проснуться» перед ИИ-катастрофой

Человечеству следует без промедления «проснуться» и осознать потенциально катастрофические риски, связанные с развитием мощных систем искусственного интеллекта, рассказал в своем эссе руководитель компании Anthropic и бывший сотрудник ее конкурента OpenAI Дарио Амодей.

Anthropic и OpenAI — это две ведущие компании в мире, которые разрабатывают крупные языковые модели и другие системы искусственного интеллекта общего назначения.

Технологии, разработанные специалисты этих фирм, лежат в основе «умных» чат-ботов и ассистентов, способных писать тексты, программировать, анализировать данные и вести диалог почти как человек.

«Человечество вот-вот получит невообразимую власть, и совершенно не ясно, достаточно ли развиты наши социальные, политические и технологические системы, чтобы использовать ее», — отметил Амодей.

По его словам, в перечне рисков — разработка, случайная или выполненная по заказу государства, биологического оружия, которое «в худшем случае способно уничтожить все живое на Земле».

На втором, не менее важном месте, заметил специалист, массовое сокращение рабочих мест и «концентрация экономической мощи» в Кремниевой долине в результате внедрения ИИ.

Кроме того, подчеркнул Амодей, необходимо обратить внимание на этические аспекты, связанные с ИИ.