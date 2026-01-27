В Оренбургской области откроют школу для подготовки цифровых инженеров

Сбер и правительство Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке инженеров, которые обеспечат потребности региональной экономики в IT-специалистах. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Стороны также намерены обмениваться практиками и экспертными знаниями при разработке образовательных программ.

Новая площадка школы цифровых технологий «Школа 21» откроется в Оренбурге. Каждый желающий старше 18 лет сможет бесплатно получить IT-профессию и развить гибкие навыки. Школа будет ориентирована на межотраслевые вызовы экономики региона, включая газовую, газоперерабатывающую, сельскохозяйственную и нефтехимическую отрасли.

«Мы сотрудничаем уже давно. В прошлом году мы запустили совместный проект — перерабатывающий комбинат полного цикла, один из самых современных в стране. Индустриальное развитие, безусловно, значимо, но важно и продвигать цифровые сервисы и технологии. Поэтому сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации, подготовки специалистов и внедрения цифровых решений в регионе», — подчеркнул Герман Греф.

Глава области Евгений Солнцев в свою очередь отметил, что образовательное пространство региона должно стать центром притяжения молодежи.

«Обмен опытом и лучшими практиками, внедрение цифровых технологий и современных методов обучения совместно со Сбером станут ключевыми этапами подготовки молодых специалистов для экономики региона», — добавил он.

Для поступления в «Школу 21» необходимо пройти отборочный этап «бассейн», который длится две недели. За это время участники выполняют индивидуальные и групповые проекты и сдают экзамены. Те, кто успешно прошел отбор, поступают на основное обучение. При этом участники сами выбирают трек развития. По разработке доступны такие направления, как бэкенд, фронтенд, мобильная разработка и GameDev. Среди неразработческих программ можно изучить кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, тестирование ПО (QA), биоинформатику, проджект-менеджмент и UX/UI-дизайн.

Обучение проходит по методике «равный равному». Обязательный этап — трехмесячная стажировка в реальных IT-командах. По данным организаторов, 100 процентов выпускников школы трудоустроены в крупных IT-компаниях и стартапах страны.