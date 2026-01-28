Тайный пригород империи: находка у руин Чанъаня удивила археологов

В Сиане, столице провинции Шэньси, исследовательская экспедиция провела очередной этап работ на памятнике Санцзю и выявила ранее неизвестный хорошо организованный древний пункт эпохи Западной Хань (202 год до н.э. - 25 год н.э.). По данным специалистов, он сформировался примерно в середине этого периода, а утратил значение во времена династии Синь (9-23 годы н.э.), то есть на переходе между Западной и Восточной Хань.

О находке со ссылкой на заявление Шэньсийского провинциального института археологии сообщило агентство "Синьхуа". Комплекс Санцзю расположен в районе Вэйян современного Сианя и включает масштабную археологическую территорию, где слой за слоем уточняется планировка окрестностей древней столицы.

Выявленная структура оказалась четко зонирована: пространство разделял ров, ориентированный по оси север-юг. На восточной стороне прослеживается сеть пересекающихся дорог, вдоль которых стояли крупные дома; всего зафиксированы остатки восьми жилых строений. У каждого был большой внутренний двор, поэтому исследователи допускают, что здесь мог располагаться квартал, связанный с изготовлением и переработкой продуктов питания.

На западной стороне рва обнаружены следы жилья и ремесленных зон, связанных с обработкой костей животных. Здесь собрали около 78 килограммов изделий из кости и раковин, а также отходов производства; среди наиболее примечательных предметов упоминаются железные инструменты и украшения, например костяные серьги и бусины из раковин.

Особый контекст находке придает соседство с руинами древнего Чанъаня: от границы участка до них всего около 600 метров. Руководитель работ Чжан Янличжэн предполагает, что выявленный комплекс мог быть промышленным пригородом столицы, обслуживавшим ее хозяйственные нужды.