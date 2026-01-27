HP выпустила игровой ноутбук HyperX Omen 15 с функцией самоочистки от пыли

HP объявила о запуске игрового ноутбука HyperX Omen 15. Ключевой особенностью новинки стала защита от накопления пыли внутри корпуса, дополненная высокоскоростным экраном и производительными комплектующими.

Особенности

HyperX Omen 15 оснащён процессорами Intel Core i7-14650HX и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 Series, обеспечивающими совокупную мощность графической подсистемы до 170 Вт – этого достаточно для требовательных игровых задач.

Компьютер получил 15,3-дюймовый экран с разрешением 2,5K (2560×1600), частотой обновления 180 Гц и яркостью до 500 нит. Время отклика составляет 0,125 мс, что гарантирует высокую отзывчивость и точность в игровом процессе. Антибликовое покрытие и поддержка снижения уровня синего света повышают комфорт при длительных сеансах работы.

Отдельно стоит отметить систему охлаждения Omen Tempest Cooling, которая включает вентилятор с функцией автоочистки, эффективно препятствующий накоплению пыли. Также в линейке реализована технология One-Touch Omen AI, автоматически адаптирующая параметры работы устройства под конкретный тип нагрузки.

Кроме того, ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, оснащён портами USB-C, USB-A, Ethernet, HDMI 2.1, а также 3,5-мм разъёмом для наушников.

Сроки выхода и цена

HP HyperX Omen 15 уже доступен на Flipkart и в других розничных каналах. Стоимость новинки в Индии составляет 149 999 рупий ($1635). В честь запуска HP предлагает несколько акций: бонус за обмен старого устройства до 30 000 рупий ($327), мгновенные банковские скидки до 20 000 рупий ($218) и беспроцентную рассрочку до 18 месяцев.

В рамках акции также доступны аксессуары: проводная гарнитура HyperX CloudX Stinger 2 Core чёрного цвета за 499 рупий ($6) и рюкзак HyperX Knight за 999 рупий ($11).