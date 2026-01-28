На Марсе обнаружили свидетельства дождливой эпохи

На снимках с марсохода Perseverance планетологи заметили ярко-белые камни, которые могут оказаться одним из самых убедительных намеков на длительные влажные периоды в прошлом Марса. Речь не о разовой "вспышке" воды, а о среде, где осадки и поверхностные потоки могли существовать очень долго - настолько, чтобы успели измениться сами породы.

© NASA

Научная основа изложена в статье, где анализируют светлые обломки пород в районе кратера Езеро. Авторы связывают их с алюминиево-богатыми глинами, в том числе с каолинитом - минералом, который на Земле чаще всего формируется в теплом и влажном климате при длительном воздействии воды.

Белые фрагменты встречаются не "одним пятном": их находят вдоль маршрута ровера как рассеянные обломки. Такая картина наводит на мысль, что материал мог переноситься потоками - мощными реками или наводнениями - и оказаться далеко от первичного источника.

Команда отдельно оговаривает важную деталь: каолинит способен появляться и в гидротермальных условиях, когда горячая вода "вымывает" минералы из породы, но у такого пути обычно иной химический след. Поэтому ключевой вопрос теперь - что именно преобладало в древней истории этих пород: продолжительные дожди в "оазисном" климате или эпизоды горячего водного изменения.

Если версия о длительных осадках подтвердится, это станет аргументом в пользу того, что Марс когда-то мог быть не просто холодным миром с кратковременными потоками, а планетой с устойчивыми влажными регионами - и, следовательно, с более широким "окном" условий, потенциально пригодных для жизни.