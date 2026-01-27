Уровень моря в районе Гренландии может повести себя вопреки интуиции: при общем росте океана местная отметка воды у берегов острова, по расчетам, способна снизиться уже к концу XXI века. Такой эффект связывают не с "отменой" глобального потепления, а с тем, что вблизи огромного ледяного массива вступают в игру дополнительные физические факторы.

Команда под руководством геофизика Лорен Льюрайт предложила комплексный подход, объединяющий данные о колебаниях уровня моря за длительные периоды и современные измерения, полученные на сети 57 спутниковых станций, размещённых по Гренландии.

Далее эти сведения легли в основу моделирования с разными сценариями выбросов парниковых газов. В варианте "низких выбросов" авторы получают падение уровня моря вокруг Гренландии примерно на 0,73-1,1 метра к 2100 году, а при "высоких выбросах" - на 1,7-3,8 метра. Для большинства регионов планеты при этом прогноз остается привычным: океан в целом продолжит подниматься.

Парадокс объясняют сочетанием двух процессов. Во-первых, по мере таяния ледяного щита суша под ним приподнимается - как матрас, который распрямляется после снятия нагрузки. Во-вторых, уменьшается гравитационное притяжение ледяной массы: вода возле берега уже не "подтягивается" к острову так сильно, как раньше, и линия моря отступает.

Иными словами, выводы не спорят с глобальным трендом, а уточняют географию последствий: один и тот же источник таяния может дать противоположный локальный результат рядом с Гренландией и одновременно усиливать риски затоплений в других частях света.