Сигнал из Магелланова Облака указал на новый тип звезд

Международная команда астрономов, работавшая со спектрографом BOSS (Baryons Oscillation Spectroscopic Survey), выявила пять необычных звёзд: при повышенном содержании углерода у них заметно снижена доля тяжёлых элементов. Впервые такие кандидаты обнаружены в Большом Магеллановом Облаке - карликовой галактике-спутнике на окраине "владений" Млечного Пути.

Подобные светила в целом встречаются редко: на сегодняшний день известны лишь несколько тысяч звёзд с крайне низкой металличностью, причём почти все они найдены внутри нашей галактики и обычно проходят под обозначением CEMP (carbon-enhanced metal-poor). Теория давно допускала, что такие объекты могут существовать и за её пределами, а Большое Магелланово Облако считалось одним из самых перспективных направлений для поисков.

Группа под руководством Маделин Люси (Университет Пенсильвании) проанализировала данные Слоановского цифрового обзора неба (SDSS) и отобрала 381 звезду, которые получили статус кандидатов на принадлежность к этому редкому типу. Дальше началась проверка "по паспорту света": спектры позволили понять химический состав гораздо точнее, чем первичный отбор.

В итоге исследователи подтвердили пять звёзд с очень низкой металличностью и особенно высоким отношением углерода к железу. Они получили обозначения SDSS 92278782, 96041179, 98320880, 98332219 и 98357416, и все находятся именно в Большом Магеллановом Облаке.

Интрига в том, что привычная классификация CEMP разработана для объектов Млечного Пути, и пока не ясно, можно ли без поправок применять её к внегалактическим источникам. Не исключено, что эти звёзды в итоге станут основой для отдельного класса - с учётом того, что "химическая история" соседней карликовой галактики могла развиваться по своим правилам.