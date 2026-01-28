Обнаружен цветок, «нарушивший» законы эволюции

Американские ботаники выяснили, что один из видов цветущих лиан, произрастающих в прибрежных лесах на острове Тайвань, возник в результате необычного эволюционного процесса, который "нарушает" общепринятые представления о принципах появления новых разновидностей цветочных растений.

Об этом сообщила пресс-служба Филдовского музея Чикаго.

"Классическая модель эволюции Гранта-Стеббинса говорит, что новые виды цветковых растений возникают в результате контактов их предков с новыми видами опылителей. Если бы это правило исполнялось для изученной нами лианы, то она бы появилась на Тайване. В реальности этот вид возник на материковой части Китая, где обитают "старые" опылители их предков", - пояснил куратор Филдовского музея Чикаго (США) Рик Ри, чьи слова приводит пресс-служба музея.

Ученые совершили это открытие при изучении истории появления одного из видов эсхинатусов - лианообразных цветковых растений, произрастающих в южных и юго-восточных регионах Азии. Многие из этих представителей флоры обладают ярко-красными и длинными соцветиями необычной формы, похожими на тюбики губной помады. В силу устройства этих цветов, их нектаром могут питаться только некоторые виды птиц-нектарниц, обладающих длинным и изогнутым клювом.

Представители данного семейства пернатых, как заметили ботаники, отсутствуют на территории Тайваня, где встречаются эсхинатусы вида Aeschynanthus acuminatus, которые встречаются также во многих регионах Юго-Восточной Азии. Это побудило ученых изучить то, с какими птицами взаимодействуют эти цветы и проанализировать генетическую историю их эволюции. Для этого исследователи установили фотоловушки рядом с соцветиями данной лианы и расшифровали ее ДНК.

Проведенные исследователями наблюдения указали на то, что данный вид эсхинатусов на Тайване опыляли всеядные пернатые, относящиеся к роду тимелий, тогда как в прочих регионах Азии с ними взаимодействовали как нектарницы, так и прочие птицы, питающиеся пыльцой и нектаром. При этом анализ структуры ДНК указал на то, что первые представители вида Aeschynanthus acuminatus появились на территории материкового Китая, а не Тайваня, что противоречит общепринятым представлениям о механизмах эволюции цветов.