Infinix представил в России планшет со съемной клавиатурой

Китайский бренд Infinix объявил о запуске на российском рынке планшета XPAD Edge.

© Infinix

Новинка позиционируется для решения повседневных рабочих и учебных задач в мобильном формате. Под эти цели в комплекте предусмотрена съемная клавиатура и предустановлен пакет офисных приложений от WPS.

По заверению вендора, XPAD Edge обеспечивает привычную для пользователей ПК продуктивность, сохраняя как портативность, так и удобство в использовании.

Заявлена поддержка функции дублирования экрана ПК для использования в качестве дополнительного дисплея.

Устройство оснащено 13,2-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2.4K и соотношением сторон 3:2.

Корпус у девайса металлический, толщина - 6,19 мм, вес - 588 г.

Гаджет построен на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 685, операционная система - Android 15.

Для работы в 4G-сетях есть слот под SIM-карту. За стереозвук отвечают четыре динамика.

Емкость аккумулятора составляет 8000 мАч, доступна быстрая зарядка.

Для видеозвонков, онлайн-встреч и дистанционного обучения есть фронтальная и основная камеры по 8 Мп.

Планшет представлен в темно-синем цвете. Цена в России за версию 8 Гб + 256 Гб - 32 999 руб.