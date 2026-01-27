В Роскомнадзор не поступали требования о блокировке "Википедии"

Требования о блокировке "Википедии" в Роскомнадзор не поступали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Требования уполномоченных органов о блокировке упомянутого ресурса в настоящее время в Роскомнадзор не поступали", - говорится в сообщении.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) в беседе с корреспондентом ТАСС допустил, что "Википедия" в ближайшие год-два может подвергнуться частичной блокировке в России из-за искажения в ее статьях исторических и других фактов.