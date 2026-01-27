Ученые: в будущем один из континентов разорвет на части

Активные тектонические процессы, изменения климата могут привести к тому, что Африку в будущем разорвет на части, рассказали исследователи Колумбийского университета (Нью-Йорк, США). Свой доклад ученые опубликовали на портале Scientific Reports.

© NASA

Геолог Кристофер Шольц уточнил, что одним из процессов, влияющих на будущий разрыв материка в Восточной Африке, является отступление скальных плит из-за установления засушливого климата.

«Измерения вдоль системы Восточной Африки показывают, что атмосферные изменения реагируют на глубину и влияют на тектонические движения под воздействием сухого климата», — пояснил исследователь.

Специалисты отметили, что в ходе экспедиции изучили осадочные слои и разломные линии озера Туркана. В этом районе нубийские и сомалийские скальные плиты отдаляются друг от друга, что может разделить континент и привести к зарождению нового океана.

Далее ученые сравнили два периода: более «влажный африканский период», который длился примерно с 9600 до 5300 лет назад, и более «сухой период», продолжающийся до наших дней.

По их данным, в более влажный период уровень озёр был значительно выше. Так, озеро Туркана более 5000 лет назад было глубже на 150 метров.

Водоём оказывал огромное давление на земную кору. Когда климат стал суше, а вода испарилась, давление прекратилось, из-за уменьшения нагрузки каменные плиты стали легче перемещаться вдоль разломов.

Шольц признал, что пока сложно назвать сроки разрыва материка. Вместе с тем, добавил он, вероятность этого события очень высока.

Ранее профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд сообщил, что Африка раскалывается гораздо быстрее, чем ожидали ученые.

«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина», — предупредил исследователь.

Ученый констатировал, что после такого разделения на Земле станет на один континент больше. Кроме того, можно будет выделить и новый океан — он может стать таким же глубоким, как Атлантический.