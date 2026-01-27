Астронавт NASA рассказала, что не так с новыми скафандрами для высадки на Луне
Новые американские скафандры для лунных миссий, по мнению специалистов, могут создать серьезные проблемы для астронавтов. Кэтлин Рубинс, бывший руководитель отдела внекорабельной деятельности NASA, отметила, что космонавты столкнутся с экстремальными нагрузками, включая необходимость носить снаряжение по 8–9 часов в сутки и проблемы со сном в условиях лунной гравитации, передает Naked Science.
Конструкция скафандров, хотя и лучше предыдущих, имеет существенные недостатки. Рубинс указала на плохую гибкость, неудобные перчатки и смещённый центр тяжести, что повышает риск падений.
Астронавт и врач NASA Майкл Барратт подтвердил, что из-за скафандров уже возникают травмы: ссадины, боли в суставах и ортопедические проблемы. Также оборудование быстро загрязняется лунной пылью, что снижает видимость и герметичность.
Отсутствие полной размерной сетки, например в скафандрах Axiom, приводит к физическому дискомфорту и синякам. Эксперты отмечают, что российские скафандры, такие как «Орлан», легче и удобнее, но у России нет техники для полета на Луну. США, обладая необходимой инфраструктурой, сталкиваются с проблемами в экипировке, что может осложнить первые миссии.