Микробы получили в космосе необычную особенность

Бактериофаги, отправленные в космос, смогли мутировать в условиях микрогравитации и стать смертельно опасными для земных бактерий, ответственных за инфекции мочевыводящих путей. Результаты эксперимента, проведенного исследователями из Висконсинского университета в Мадисоне и компанией Rhodium Scientific Inc., опубликовали в журналt PLOS Biology.

Коробку, полную бактерий и их заклятых врагов, бактериофагов, отправили на МКС в 2020 году. На борту космической станции ученые инкубировали различные комбинации микроорганизмов, пока исследовательская группа во главе с биохимиком Ватсаном Раманом проводила те же эксперименты на Земле. Оказалось, что невесомость фундаментально меняет их взаимодействие.

Так, у бактерий проявились мутации в генах, участвующих в реакции микроба на стресс и управлении питательными веществами. Изменились и поверхностные белки. Через некоторое время бактериофаги стали мутировать в ответ, чтобы суметь связываться со своими жертвами.

Выяснилось, что определенные космические мутации бактериофагов были особенно эффективны при уничтожении бактерий, которые вызывают инфекции мочевыводящих путей. Это оказалось многообещающим, ведь 90% подобных микробов устойчивы к имеющимся у человека антибиотикам. В результате исследователям удалось спроектировать бактериофагов с гораздо более высокой активностью против лекарственно-устойчивых патогенов на Земле.