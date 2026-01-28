Неизвестного науке титанозавра нашли в Аргентине

Окаменелости ранее неизвестного вида гигантских динозавров обнаружили в северной Патагонии (Аргентина). Ему присвоили научное название Yeneen houssayi. Он жил на Земле в позднемеловую эпоху, около 83 миллионов лет назад.

Существо идентифицировали как титанозавра. Это была группа крупных растительноядных динозавров с длинной шеей, некогда широко распространенных на суперматерике Гондвана.

Ученые отметили, что голова Yeneen houssayi была очень маленькой по сравнению с размерами тела. В длину он достигал 10 — 12 метров, а весил от 8 до 10 тонн.

Окаменелости нашли в формации Бахо-де-ла-Карпа (провинция Неукен). Это один из наиболее полных скелетов титанозавра из этого региона: сохранились шесть шейных позвонков, десять спинных позвонков с соответствующими ребрами, крестец и первый хвостовой позвонок.

Вместе с ним палеонтологи нашли останки еще двух динозавров: детеныша и еще одного взрослого титанозавра. Ученые пришли к выводу, что в меловом периоде на территории современной Аргентины проживало большое разнообразие травоядных гигантов, сообщает Historical Biology.

Ранее стало известно, что в Аргентине обнаружили останки «карликового титанозавра. Он жил около 70 миллионов лет назад и весил примерно в 10 раз меньше своих сородичей. По размерам он напоминал современную корову.