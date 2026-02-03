Песочная мафия: почему песком незаконно торгуют на черном рынке?

Песок — второй самый используемый в мире ресурс сразу после воды, и его не хватает на всех желающих. Он нужен для строительства, индустрии стекла, производства микрочипов; неудивительно, что существует целый подпольный рынок песка, где Индия выступает одним из главных экспортеров. Портал popularmechanics.com рассказал, почему песок пользуется огромным спросом и как его добывают незаконно.

© Unsplash

Обычно мы думаем о песке как о чем-то, что есть на пляжах и детских площадках. Невинной, ничем не примечательной субстанции, которая вызывает ассоциации с отдыхом. Но, на самом деле, песок выполняет такую же важную роль для человеческой цивилизации, как протеины — для организма. Он является фундаментом, на котором построен современный мир. Не будь песка, не было бы смартфонов, автомобильных дорог, окон в домах и даже самих домов.

Определить, что такое песок, не сложно: любая твердая крупица размером от 0,0625 до 2 мм, чуть толще, чем один волос человека. Преимущественно песчинки состоят из кварца — формы кремния. Песок на пляже — сплошной кварц, который получает характерный золотисто-коричневый оттенок из-за окисления под солнечными лучами. Если сложить вместе все песчинки на планете, то получится сумма свыше 7,5 квинтиллионов — то есть, число с 17 нулями.

Можно подумать, что нелегальная добыча песка — странная затея, учитывая, что в одной только пустыне Сахара находятся 1,5 септиллионов крупиц песка. Но несмотря на свой впечатляющий объем, песок в пустынях не подходит для компьютерных чипов, стеклянной индустрии и тем более строительства.

По вине сильного обветривания пустынный песок слишком гладкий и круглый. Между песчинками образуются прорехи, что не дает им смешиваться с цементом и другими материалами, которые необходимы для производства бетона или асфальта.

Поэтому строительный песок всегда состоит из зазубренных крупиц, которые могут складываться друг с другом, как фрагменты мозаики, а их грубая текстура хорошо сочетается с цементом и другими крупными добавками, вроде щебня или дробленого камня. Прибойные волны, раскалывающие скалы и минералы на частицы морского и озерного песка, а также абразивное воздействие камушков и осадочных пород, не так сильно изнашивают песок. Морская вода смягчает силу столкновения больше, чем воздух. Благодаря этому такой песок пригоден для строительства.

Хорошая новость в том, что строительный песок можно добывать из различных источников: от сельскохозяйственных земель до рек и даже дна океана, хотя в последнем варианте материал нужно предварительно очистить от морской соли. Изобилие песка на руку строителям, поскольку для производства всего одной тонны бетона нужно семь тонн песка.

Плохая новость — в том, что, хотя песок является возобновляемым ресурсом, он опирается на базовые принципы геологии. То есть, появление нового песка — вопрос давления и времени. На разложение скал, содержащих кварц, нужны тысячи лет, в течение которых кремний постепенно попадает в реки и ручьи, но человечество извлекает сильно больше материала, чем способна восполнить природа.

Темпы строительства и развития земель за прошедшие 125 лет опасно возросли, что привело к астрономическому росту спроса на песок. На сегодняшний день его добывают в небывало больших объемах; глобальный рынок материала оценивается в $100-785 млрд. При этом лишь 37,5% от более чем 40 тонн ежегодной добычи песка извлечены законно. Остальные почти 60% приходятся на нелегальную экономику.

Незаконные добытчики грузовиками возят песок с пляжей Марокко и западной части Сахары. В Шри-Ланке шахтеры либо добывают выше нормы на разрешенных точках, либо увозят материал с запрещенных локаций. Но в Индии, выступающей центром глобального дефицита, песочная мафия считается самой крупной и серьезной. Она зарабатывает до $100 млрд в год, что вполне может потягаться с глобальным оборотом нелегального рынка.

У незаконных добытчиков песка нет какой-то единой организации — они представляют собой скорее собрание отдельных групп, работающих в разных частях Индии. Обычно они задействуют серьезную технику, вроде бульдозеров, но не обязательно: иногда работу выполняют и простые шахтеры с лопатами. Под покровом ночи нелегальные шахтеры проникают в деревни, на пляжи и берега рек, после чего крадут песок и отвозят его на хранилища.

Трюк в том, что материал даже не обязательно продавать на черном рынке. Его достаточно быстро конфискуют местные чиновники, после чего незаконная гора песка становится государственной собственностью и отмывается. А после изъятия правительство продает песок на аукционе, где его покупают строительные компании, нередко и заказавшие добычу.

Искоренить подобную коррупцию без содействия граждан тяжело, однако деревенские жители в Индии не очень торопятся помогать правоохранительным органам. По факту, они чаще склонны сотрудничать с мафией, потому что нелегальная торговля песком гораздо выгоднее, чем сельское хозяйство или работа на форме. Целиком груженый грузовик может принести до 10 000 рупий; в Махараштре (регион Индии) выручка может в четыре раза превышать средний оклад труда.

При этом, помимо очевидных проблем с преступностью, добыча песка причиняет существенный вред окружающей среде. Дело в том, что мафия часто добывает песок в реках, поскольку это дешевле, чем нанимать корабль для работы в море. Да и перевозить материал заказчику потом будет проще, не говоря уже о том, что речной песок не нужно отмывать от морской соли.

Однако незаконная вредит речным берегам, делая дома на побережьях более уязвимыми к паводкам и наводнениям. Тяжелые машины уничтожают локальные экосистемы, а системы орошения, нужные для сельского хозяйства, страдают. Как и запасы пресной воды, ведь песок — природный фильтр, очищающий воду от нечистот и излишков соли.

Конечно, правительство Индии пытается бороться с теневым рынком. За прошедшие 10 лет в стране прошло более 9 000 судов по поводу нелегальной добычи и перевозки песка. Помимо этого, ученые работают над инструментами, которые позволят идентифицировать место происхождения частиц песка, чтобы его можно было отслеживать. Метод не идеальный, но он способен помочь правоохранителям, преследующим незаконных шахтеров.