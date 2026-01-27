Найден древнейший родственник опасного вируса

Международная группа ученых восстановила ДНК бактерии из Южной Америки, существовавшей задолго до прибытия европейцев. Они подтвердили, что трепонематозы присутствовали в Новом Свете 5500 лет назад и что древние жители Америки передали их местным зайцам, передает Naked Science.

Происхождение сифилиса остается спорным: одни считают, что болезнь привезли европейцы, другие — что она существовала в Старом Свете. Археологи находили кости с признаками трепонематозов, но их возраст не превышал 2000 лет.

Ученые изучили останки мужчины из Колумбии, жившего около 5500 лет назад, и обнаружили новый штамм бактерии Treponema pallidum (TE1-3). Генетический анализ показал, что этот штамм отделился от общего предка трепонем около 13 700 лет назад, во время заселения Америки.

Бактерия TE1-3 не является предком современного сифилиса, но могла эволюционировать в его предка. Исследование опровергает версию о заражении от животных: геном бактерии, поражающей современных зайцев, произошел от человеческого штамма.

Находка подтверждает, что трепонематозы — древние спутники человечества, эволюционировавшие вместе с миграциями.