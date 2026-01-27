Audeze выпустила планарно-магнитные наушники за $4500

Audeze анонсировала флагманские наушники LCD-5s.

Усовершенствованная планарно-магнитная система излучателей обеспечивает гарнитуре невероятно точное воспроизведение звука с кристально чистыми средними частотами и органичными низкими частотами.

Особенности

Audeze LCD-5s имеют открытую конструкцию, охватывающую уши, и сочетают в себе материалы высочайшего качества, включая натуральную кожу, магний, углеродное волокно и полированный полимерный ацетат.

90-миллиметровые планарно-магнитные преобразователи используют неодимовые магниты N50 в массиве Fluxor, а наноразмерная параллельная диафрагма Uniforce обеспечивает частотный диапазон от 5 Гц до 50 000 Гц.

LCD-5s включают обновлённые 90-миллиметровые драйверы с ультратонкими диафрагмами Parallel Uniforce. Технология Symmetric Linear Acoustic Modulator (SLAM) обеспечивает точное воспроизведение звука в диапазоне от 5 Гц до 50 кГц, сохраняя чёткость во всех частотных полосах.

Благодаря этому достигается выразительная детализация верхних частот и глубокий, хорошо проработанный бас. Уровень гармонических искажений не превышает 0,1% при звуковом давлении 100 дБ, что свидетельствует о высокой точности передачи сигнала.

Несмотря на низкое сопротивление (всего 30 Ом) рекомендуется использовать аудиоисточник с выходной мощностью выше 500 мВт для полноценного раскрытия характеристик модели. Вес наушников составляет 475 грамм. В комплект входят балансный кабель с разъёмом 4-pin XLR, переходники на 6,3 мм и 3,5 мм, а также прочный алюминиевый кейс для удобной переноски.

Сроки выхода и цена

Audeze LCD-5s уже поступили в продажу. Стоимость наушников составляет 4500 долларов США.