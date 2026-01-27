В Австралии ученые обнаружили дерево-«зомби»

В Австралии ученые пытаются оживить дерево «зомби». Вид получил свое название в 2020 году.

Это небольшое деревце с крупными темными листьями, ворсистой корой и пушистыми белыми цветами.

Из-за того, что все представители этого вида заражены миртовой ржавчиной и могут погибнуть в течение одного поколения, ученые назвали дерево Rhodamnia zombi.

С момента обнаружения дерева уже погибла десятая часть растений. Оставшиеся перестали цвети и плодоносить.

Ученые уже внесли дерево в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Исследователи подчеркивают, без вмешательства человека все 17 видов из этого списка могут исчезнуть.

