Найденная под пирамидой структура может переписать всю историю

Комплекс пирамид Гизы, включающий пирамиды Хуфу, Хафра и Менкаура, был построен около 4500 лет назад. Исследователи пирамиды Хефрена предполагают, что сооружения гораздо старше и скрывают подземный мир, созданный исчезнувшей цивилизацией, сообщает Daily Mail.

Ведущий археолог Захи Хавасс называет их данные «полной чушью», но Бионди, один из исследователей, утверждает, что результаты подтверждаются независимыми источниками, включая спутниковые системы и картографирование итальянского коллайдера Гран-Сассо. Более 200 сканирований выявили структурные закономерности, включая горизонтальные коридоры высотой около трех метров.

Бионди предлагает египетским властям расчистить существующие шахты с помощью беспилотников, оценивая стоимость в 20 миллионов долларов, вместо рытья новых туннелей. Роган считает, что если данные подтвердятся, пирамиды окажутся лишь верхушкой айсберга.

Результаты сканирования пока не подтверждены прямыми исследованиями, но Бионди приветствует повторные проверки. Роган считает, что игнорировать эти данные было бы ошибкой.

Ранее вблизи одного из наиболее изученных археологических памятников мира — пирамид Гизы в Египте — обнаружили L-образную конструкцию и аномалию под ней. Как отметил Popular Mechanics, новые находки под поверхностью пустыни указывают на наличие входов в давно затерянные помещения.