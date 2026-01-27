В Госдуме назвали бессмысленными спекуляции о блокировке Telegram

Спекуляции о возможной блокировке Telegram в России не имеют смысла, оглашать реальные планы может только Роскомнадзор.

Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Тема возможных блокировок Telegram не перестает звучать в средствах массовой информации и комментариях моих коллег по Государственной думе. Моя позиция проста: спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно, - сказал Боярский. - Реальные планы может озвучивать только регулятор, который обладает всеми полномочиями, и это Роскомнадзор".

Ранее зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин ("Справедливая Россия") заявил ТАСС, что его слова о возможности блокировки Telegram в России к сентябрю были неверно преподнесены в СМИ. Он подчеркнул, что его высказывание является предположением, а не инсайдом.