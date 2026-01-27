Названы сроки первого запуска многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Первый запуск перспективной метановой ракеты "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью планируется после 2030 года.

Об этом говорится в презентации заместителя гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрия Баранова.

"Первый пуск - после 2030 года", - говорится в презентации, продемонстрированной на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ".

В январе 2025 года Юрий Борисов, возглавлявший тогда Роскосмос, заявлял, что разработка "Амур-СПГ" может завершиться к 2030 году.