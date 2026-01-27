На Землю могут привезти образцы атмосферы Венеры

НПО имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) обсуждает с Роскосмосом возможность доставки на Землю образцов атмосферы и, в перспективе, грунта Венеры для дальнейшего изучения.

Об этом сообщил генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин.

"Проект "Венера-Д" станет первым в современной эпохе Российской Федерации, направленным на исследование планеты. И сейчас НПО им. Лавочкина совместно с НИИмаш (Научно-исследовательским институтом машиностроения, входит в интегрированный холдинг ракетного двигателестроения под управлением НПО "Энергомаш" Роскосмоса - прим. ТАСС) и Роскосмосом обсуждает и изучает возможность возврата образцов атмосферы и аэрозолей облачного слоя, а может быть, даже и грунта в дальней перспективе, для детального анализа в земных лабораториях", - сказал гендиректор предприятия на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева.

Ранее заведующий отделом физики планет ИКИ РАН и член-корреспондент РАН Олег Кораблев сообщил ТАСС, что создание российской автоматической межпланетной станции "Венера-Д" вошло в национальный проект по освоению космоса. По его словам, эскизное проектирование планируется начать в январе 2026 года - одновременно с началом реализации нацпроекта. Согласно планам, миссия "Венера-Д" будет состоять из посадочного модуля, аэростатного зонда и орбитального аппарата.