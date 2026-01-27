Производитель смартфонов Nokia представил смарт-часы

HMD Global, известная прежде всего как производитель смартфонов Nokia, продолжает расширять линейку товаров, анонсировав две новые модели «умных» часов – флагманские HMD Watch X1 и бюджетные HMD Watch P1.

© mobidevices.com

Особенности

HMD Watch X1 и HMD Watch P1 работают под управлением специализированной операционной системы реального времени HMD и совместимы с устройствами на платформах Android и iOS через фирменное приложение HMD Watch.

Обе новинки оснащены расширенным набором функций для мониторинга здоровья: отслеживание сердечного ритма, уровня насыщения крови кислородом (SpO2), анализ качества сна и уровня стресса.

Также поддерживается более 700 видов физической активности. Часы позволяют принимать звонки через Bluetooth, управлять воспроизведением музыки, получать уведомления и комплектуются стандартными ремешками шириной 22 мм.

HMD Watch X1

HMD Watch X1 ориентированы на премиум-сегмент. Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью 600 нит. Поддерживаются технология Always-On Display и динамические циферблаты. Устройство выполнено из прочных материалов с классом защиты IP68, а время автономной работы достигает до 5 дней при постоянно активном режиме AOD.

HMD Watch P1

HMD Watch P1 получили 1,83-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 240×284 пикселей и яркостью 550 нит. Корпус часов защищён по стандарту IP67. Время автономной работы достигает четырёх дней. Несмотря на более низкую цену и упрощённую начинку, модель сохранила базовый набор ключевых функций.

Сроки выхода, цвета и цена

HMD Watch X1 будут доступны в четырёх цветах: серо-зелёном, чёрном, матово-сером и серебристом с кожаным ремешком. Watch P1 предлагаются в чёрном и серебристом исполнении. Информация о ценах и сроках выхода на мировой рынок пока не раскрывается.