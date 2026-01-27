В Индии нашли самое длинное копье железного века

В индийском штате Тамилнад найдено железное копье длиной почти 2,5 метра — самое крупное оружие железного века из когда-либо обнаруженных в Индии. Оно могло служить древнему воину для защиты стад и имущества, а могло быть и церемониальным предметом, выкованным для вождя и погребенным вместе с ним.

О находке рассказала газета The Times of India. Рядом с погребальной урной, в которой также находились золотые предметы, археологи обнаружили и второе копье, короче — около 2 метров. Оба они были положены крест-накрест. По словам руководителя раскопок К. Вазантакумара, у более длинного копья один конец слегка закруглен, что облегчало хват.

«Вероятно, его использовали древние воины, поскольку в подобных захоронениях часто находят оружие — кинжалы, мечи, ножи и копья», — считает профессор Вибха Трипатхи из Университета Банарас Хинду, видный специалист по железному веку.

По ее словам, сохранности артефактов способствовали климатические условия: «Почва в этом регионе сохраняет железо значительно лучше, чем в других частях Индии. Например, во влажных почвах Гангской равнины металл корродирует так сильно, что от предмета порой остается лишь отпечаток».

По мнению Р. К. Моханти, бывшего профессора древней истории Деканского колледжа в Пуне, длинное копье могло быть изготовлено на заказ для церемоний: «Его создали, чтобы продемонстрировать высокий социальный статус погребенного».

Трипатхи и Моханти призвали Департамент археологии Тамилнада продолжить исследования, чтобы изучить развитие использования железа в регионе и получить мировое признание для этого открытия.

«Для выплавки железа требовалась температура 1200–1500 °C. Нам следует расширить исследования на другие памятники как в Тамилнаде, так и за его пределами», — подчеркнул Моханти. «Это технологическое достижение своей эпохи. Подобные железные изделия существовали в Тамилнаде уже в период с 3000 по 2500 год до н. э.», — заявил академический и научный советник департамента К. Раджан.

Заместитель директора департамента Р. Сиванандам, в свою очередь, заверил, что в ближайшие два года совместно с отделом металлургии Индийского института технологий в Гандинагаре пройдут исследования на различных памятниках железного века по всему штату, чтобы проследить развитие кузнечного дела.