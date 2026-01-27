Китайские ИИ-модели заняли около 15% мирового рынка

Генеративные модели ИИ, созданные китайскими компаниями, быстро набирают популярность по всему миру. По данным аналитиков, в ноябре 2025 года на них приходилось около 15% глобального рынка. Годом ранее этот показатель был на уровне примерно 1%.

После выхода ChatGPT в конце 2022 года развитие генеративного ИИ в основном определяли американцы. Но их ключевые модели, как правило, закрыты и за полный функционал нужно платить. Китайские компании пошли по другому пути и сделали ставку на открытый код.

Центральное место в китайской экосистеме ИИ занимают DeepSeek и Alibaba. Большее внимание общественности привлекла модель DeepSeek R1, представленная в январе 2025 года. Её хвалили за дешевизну обучения и высокое качество.