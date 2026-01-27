Арктика вступила в новую климатическую эру

В Арктике началась новая климатическая эра. Там все чаще происходят экстремальные погодные явления, каких не наблюдалось раньше. Международная группа ученых пришла к такому выводу, проанализировав изменения климата на Северном полюсе за последние 70 лет.

Ученые уделили особое внимание краткосрочным явлениям, которые не всегда отражались в среднемесячных значениях. Так, они собирали данные о волнах аномального тепла, засухах и изменениях снежного покрова. Затем эксперты сравнили, как ситуация в 1993 — 2023 годах изменилась по сравнению с периодом 1950 — 1979 годов.

Результаты показали, что за последние 30 лет экстремальные погодные явления стали все более частыми и распространенными. Центральная Сибирь, Западная Скандинавия и прибрежная Гренландия пострадали больше других районов.

К частым экстремальным явлениям относится, в частности, снег с дождем. В таких случаях поверхность сковывает лед, что лишает местных животных доступа к источникам пищи — например, северных оленей, которые поедают лишайник.

Еще одним очагом экстремальных погодных явлений назван канадский высокогорный Арктический архипелаг. На спутниковых снимках 2019 года ученые увидели разломы морского льда и дым от лесных пожаров.

Ученые заключили, что в Арктике могут установиться беспрецедентные климатические условия, опасные для местной природы. Арктическая флора и фауна не привыкла к новой погоде. Так, уже сейчас отмечается массовая гибель растений в регионе — для нее даже вывели специальный термин «арктическое потемнение». Также важно, что климатические катаклизмы могут изменить баланс улавливания и высвобождения углерода в Арктике, сообщает Science Advances.

Ранее стало известно, что Арктика пережила самый жаркий год в истории наблюдений. В период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года температура на 1,60 градуса превышала средние значения за 1991 — 2020 годы.