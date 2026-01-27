Российские ученые хотят наделить ИИ обонянием

Ученые Дальневосточного федерального университета начали разрабатывать технологию, способную наделить ИИ настоящим обонянием.

© vse42.ru

Речь идет не просто о считывании данных с датчиков. В перспективе создаваемый искусственный интеллект сможет реально воспринимать запахи, понимать их контекст и "ощущать" окружающий мир на новом уровне, сообщает издание "Восток-Медиа".

Основой "цифрового носа" станет лазерная сенсорика нового поколения. По словам руководителя проекта Владимира Лисицы, технология сможет определять вещества в любом состоянии – от газов до твердых тел, и распознавать практически любой элемент таблицы Менделеева. Обоняние такого ИИ будет во много раз чувствительнее человеческого.

В будущем технология может найти применение в медицине, безопасности, экологии и промышленности. ИИ смогут диагностировать заболевания по запаху дыхания, находить опасные вещества в общественных местах, создавать ароматы и анализировать качество продуктов.