Названы сроки проведения летных испытаний самолета «Байкал»

Летные испытания легкого самолета "Байкал" намерены провести до конца года.

Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Что касается самолетов <...> Минпромторг продолжает работу над самолетом "Байкал", но эта работа не закончена. Они обещают до конца года провести летные испытания. Я надеюсь, что это в конце концов состоится", - сказал он.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км в час, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км).