Дорогие смартфоны начали ломаться из-за морозов

Сильные морозы выявили очередную проблему дорогих смартфонов со складным экраном. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

© Lenta.ru

По словам журналистов, на неполадки начали широко жаловаться после прошедшего в китайском Харбине фестиваля «Мир льда и снега», на котором собрались тысячи туристов. Гости мероприятия выяснили, что из-за низкой температуры воздуха экраны складных телефонов могут прийти в негодность.

Оказалось, что гибкий дисплей многих премиальных устройств не рассчитан на работу в морозных условиях. Из-за мороза экран становится жестким и может сломаться при раскрытии. Как правило, в этом случае повреждается матрица или шарнир.

На фото пострадавших, которые изучили авторы Sohu, видно, что на дисплеях смартфонов появились большие пятна. В некоторых случаях у экранов возникли проблемы с цветопередачей. По словам опрошенных пользователей, из-за поломки они либо обращаются в сервисный центр для ремонта, либо временно используют второй экран складного гаджета.

Ранее в «М.Видео» рассказали, что чаще всего владельцы смартфонов из России обращались в сервисный центр с разбитым дисплеем. В топ-3 причин ремонта также вошли проблемы с аккумулятором и зарядкой устройства.