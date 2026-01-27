Microsoft не удалось решить проблему Windows 11

Lenta.ru

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое невозможно удалить. Об этом сообщает издание Windows Central.

Microsoft не удалось решить проблему Windows 11
© Lenta.ru

В течение всего января пользователи операционной системы (ОС) жаловались на проблемы обновления KB5074109. В качестве временного решения проблемы владельцам компьютеров предлагали удалить апдейт со своих устройств. Однако оказалось, что многие пользователи не смогли это сделать — в процессе обновления они столкнулись с ошибкой 0x800f0905.

По словам специалистов Windows Central, ошибка с таким кодом связана со стеком обслуживания или хранилищем компонентов.

«Проблемы с обновлениями Windows не новы, но когда даже способ их удаления перестает работать, это особенно раздражает», — отметили авторы.

Журналисты объяснили, что если удалить обновление не получается, то стоит попытаться восстановить операционную систему до той точки, когда апдейт KB5074109 еще не был установлен. Для этого нужно зайти в раздел «Восстановление» в настройках Windows. Также можно подождать, пока Microsoft выпустит исправляющий неполадку патч.

В конце января журналисты издания Windows Latest назвали последнее обновление Windows катастрофой. Редакторы медиа обратили внимание на сломанный спящий режим, проблемы сервиса Outlook и прочие неполадки.