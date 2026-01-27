В России открыли предзаказ на складной Huawei Mate X7

М.Видео объявила о старте предзаказов на новые устройства Huawei — складной смартфон Mate X7 и беспроводные наушники открытого типа FreeClip 2.

© Huawei

Huawei Mate X7 — это тонкий и лёгкий складной смартфон (весит около 235 граммов). В сложенном виде его толщина составляет менее 1 см, а в разложенном — всего 4,5 мм. Корпус устойчив к ударам, а также защищён от воды и пыли. Есть встроенный ИИ. Он, например, может удалять лишние объекты с кадров, повышать качество звонков и т. д.

© Huawei / М.Видео

Huawei FreeClip 2 — лёгкие наушники открытого типа, которые «почти не ощущаются в ушах и подходят для длительного использования», хвалится компания. Обещают чистый звук, неплохую передачу голоса во время разговоров и защиту от влаги и пыли. Время работы с зарядным кейсом достигает 38 часов.

© Huawei / М.Видео

© Huawei / М.Видео

Предзаказ действует с 27 января по 5 февраля. Стоимость Huawei Mate X7 составляет 159 999 рублей, а HUAWEHuawei FreeClip 2 — 19 999 рублей. В период предзаказа покупателям доступны подарки и скидки.