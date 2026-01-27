Геомагнитная обстановка остается спокойной, но в ближайшие сутки возможен небольшой рост активности из-за влияния корональной дыры на Солнце.

Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Геомагнитная обстановка спокойная. Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры. Скорость и плотность солнечного ветра - на средних уровнях. Интенсивные полярные сияния за прошедшие сутки не наблюдались, в течение суток не ожидаются", - говорится в сообщении.

На Солнце ожидаются мощные вспышки 26 и 27 января

Кроме того, отмечается, что через два-три дня ожидается рост вспышечной активности.