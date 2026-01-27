Найдены самые древние в мире деревянные орудия

Исследование, опубликованное в журнале PNAS и подготовленное командой Катерины Харвати, представило уникальные находки из Греции.

© naukatv.ru

На берегу озера были обнаружены два деревянных орудия возрастом примерно 430 тысяч лет, которые, по мнению ученых, являются самыми древними из известных на сегодняшний день.

Дерево, которое пережило полмиллиона лет

Одним из артефактов является тонкая палка длиной около 80 сантиметров. По предварительным оценкам, она могла использоваться для копания в грязи или рыхлой почве. Второй предмет меньше по размеру и изготовлен из ивы или тополя. Исследователи предполагают, что этот инструмент мог служить для обработки каменных орудий, например, их обточки или затачивания.

По словам Аннемике Милкс из Университета Рединга:

«Меня всегда восхищала возможность прикасаться к этим предметам. Деревянные орудия крайне редко сохраняются в первозданном виде, так как древесина быстро разрушается».

Сохранение возможно лишь в специфических условиях: во льду, в пещерах или под водой. В случае находок в бассейне Мегалополиса древесина была погребена под осадком, что обеспечило ее долговременное сохранение.

История археологического участка

Регион, где обнаружены новые артефакты, уже давно привлекает ученых. Ранее там находили каменные инструменты и кости слонов со следами порезов, что указывает на использование человеком орудий для обработки животных. Деревянные предметы не удавалось найти из-за их хрупкости. Новые артефакты дают возможность получить редкую информацию о материальных технологиях древних людей.

По словам Джарода Хатсона из Смитсоновского национального музея естественной истории:

«На этом месте в Греции, вероятно, хранится еще много ценных находок из прошлого, которые ждут своего открытия. Однако два недавно найденных предмета "не бросаются в глаза", и трудно определить их назначение».

Кто пользовался этими орудиями

Пока человеческих останков на месте находок не обнаружено. Вероятными владельцами инструментов могли быть неандертальцы или ранние предки человека. Это оставляет открытым вопрос о том, какой именно вид людей жил в этом регионе более 400 тысяч лет назад.

Для сравнения, археологи ранее находили деревянные копья возрастом около 300 тысяч лет в Германии и палки для копания в Китае. Новые артефакты из Греции на 130 тысяч лет старше этих находок, что делает их уникальными в истории археологии.

Вклад в изучение технологий древних людей

Исследователи считают, что находка раскрывает малоизвестный аспект инструментальной культуры древних людей. Использование дерева для создания орудий демонстрирует, что древние сообщества обладали сложными навыками и адаптировались к окружающей среде, используя разнообразные материалы, доступные в природе.

Катерина Харвати из Тюбингенского университета подчеркивает:

«Эти инструменты дают редкую возможность заглянуть в разнообразный набор технологий, которые позволяли ранним людям выживать».

Эти находки демонстрируют, как древние люди сочетали каменные, костяные и деревянные орудия, создавая комплексные инструменты для решения ежедневных задач.