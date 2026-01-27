Xiaomi представила умный массажер для головы

Xiaomi представила массажер для кожи головы Mijia Smart Head Massage Comb с функцией массажа и дополнительными оздоровительными опциями. Об этом сообщает GizmoChina.

Устройство получило подвижную массажную головку с 78 гибкими закругленными зубцами, которые имитируют движения пальцев с различной интенсивностью воздействия. Пользователю доступны шесть режимов работы, включая мягкий и расслабляющий массаж, режим повышения тонуса, настраиваемый сценарий, а также специализированные режимы с подачей жидкости и нагревом.

В режиме дозирования жидкости массажер использует косметическую сыворотку, для которой предусмотрен встроенный резервуар объемом 3 мл. Режим «Графен» активирует нагрев кожи головы, а дополнительная световая терапия с длиной волны 640–660 нм призвана повысить эффективность используемых средств ухода.

Устройство имеет габариты 215х87х51 мм и весит 280 г. Аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает до девяти дней автономной работы, а зарядка осуществляется через порт USB-C. Также отмечается наличие защиты корпуса от воды по стандарту IPX7.

Mijia Smart Head Massage Comb уже поступил в продажу на китайском рынке за 509 юаней (около 5,5 тыс. руб.).